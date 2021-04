Ejemplo y política. La palabra de un político ha perdido credibilidad y por ende la política. No es garantía que un político diga que es honesto. Debe demostrarlo. A eso se le llama coherencia. No necesitamos más discursos sobre justicia y honestidad. Necesitamos que aquello se encarne, que se haga vida en quienes las predican. La política debe servir a la nación, preocuparse por los ciudadanos, no perjudicarles. «Aquellas personas honestas que creen que tienen vocación para la política, que no tengan miedo: que se lancen. Solo gracias a la gente que busque de verdad lo justo, la situación puede cambiar y el futuro ser más esperanzador», concluye Maspons. La política es un arte, el arte de ser justo.