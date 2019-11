¿Qué hacer entonces? Ubicados los casos, desde luego, no basta solo con no castigar o no prisionalizar. Reducir las tasas de encierro es una obligación de cualquier régimen democrático y ofrecer construcciones solo refleja una profunda ignorancia. Pero hay que hacer más, es necesario fortalecer las redes de apoyo y lograr que las instituciones públicas como el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el sistema penitenciario, por supuesto, junto con la sociedad civil, se impliquen en dar seguimiento a las mujeres a las que, por ahora, no se les ha encarcelado. Porque el riesgo es que, si no se atienden las vulnerabilidades, el encarcelamiento solo se retrasará.