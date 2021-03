No se trata tanto sobre lo que alguien pueda decir que es el ser humano y que tarde o temprano su respuesta sea tan cerrada que deje fuera su virtualidad, incapaz de ser encarcelada en unas líneas, ¡se trata sobre su suidad! (Zubiri), su especificidad más genuina en cualquier tiempo y que no admite dilación en ser reconocida, no solo frente a los demás, sino, en primerísimo lugar, ante sí mismo.