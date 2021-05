Si no nos globalizamos nos deja el tren de la historia, nos dicen los que saben. No se trata de hacer algo que nunca hayamos hecho, sino de hacerlo muy bien en un contexto diferente; en el contexto de las veloces comunicaciones. Vender nuestros productos a aquellos países que no pueden producirlos y lo necesitan, y comprar lo que ellos pueden producir y nosotros no. Globalizarnos en participar activamente en los mercados del consumo y relacionarnos con la información en todos los campos para tomar buenas decisiones.