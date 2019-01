Burgués ya no significará, dentro del léxico marxista, habitante de un burgo, sino explotador, sanguijuela, puerco, usurero, egoísta e inmoral, y proletarios, todo lo contrario, aunque en algunos casos se encuentren afectados de una especie de ceguera, propia de aquellos que no creen que cuando aumentan sus salarios, aumenta su esclavitud, como lo enseña el maestro y, por tanto, dudan de la teoría y no se afilian a la moderna cruzada de la liberación universal anunciada por el profeta Marx y postergada sine die.