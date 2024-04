Artistas costarricenses olvidados

Fui a buscarte, Margarita, y no te encontré. Fui a buscar la cruz que marcaba tu morada eterna y no estabas, ya no estabas ahí. ¿Qué fue de esa cruz sencilla que marcaba el sitio en donde fuimos muchos para acompañar tus restos ese día lluvioso de noviembre hace ya 48 años?

