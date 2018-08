En caso contrario, para el empresario será mejor pagar la experiencia, no el proceso formativo, salvo grave escasez de mano de obra. Esa última hipótesis es improbable en un país con altas cifras de desempleo. Las prácticas no son un medio para explotar a los estudiantes, sino una aplicación de sus conocimientos para asentarlos y perfeccionarlos. La ley debe regular el sistema para evitar abusos, pero también debe cuidarse de no entorpecerlo y estimular a las empresas a abrir sus puertas.