Tras el hecho, el primer ministro en funciones, Claude Joseph, se declaró en ejercicio del poder. Sin embargo, había sido destituido por Moïsi dos días antes y debía dejar el cargo este domingo, y ser sustituido por Ariel Henry, nombrado en su lugar, que ha reclamado el cargo. Qué pasará con esta parte de la transición es una de las grandes incógnitas, y ha acrecentado la incertidumbre. Hasta ahora, pareciera que Joseph cuenta con el respaldo internacional, clave en un país que depende casi en su totalidad de la ayuda externa para mantenerse medianamente a flote; además, Henry ha declarado que no quiere «añadir fuego a la hoguera». No obstante, esto no garantizará un grado razonable de estabilidad, que puede verse aún más alterada conforme se acerca la fecha para las anunciadas elecciones.