Esta hermosa historia no puede ser deducida por esa obstinada cerrazón mental que quiere ver en una frase bíblica la razón de todo o en una determinada ideología la interpretación sine qua non la salvación es posible. Jesús nos recuerda que no tenemos que olvidar el camino, es decir, la vida de cada uno que es vista por Dios como irrepetible y digna de respeto.