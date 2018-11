Mas la preeminencia de este hecho no se esconde en su fecha, sino en su trasfondo, lo que el comunicador (quien valga decir era un íntimo amigo de Keynes) propuso en su texto era un modelo que defendía una intervención estatal activa en la economía y quien finalmente dio nombre a este nuevo esquema no era nada más ni nada menos que uno de los padres del ordoliberalismo, en otras palabras: el neoliberalismo no tiene nada que ver con lo que hoy día se dice que defiende, prueba irrefutable de ello es que en Alemania, lugar de origen de Rüstow, si se habla de neoliberalismus se relacionará con la Escuela de Friburgo, mucho más que con el minarquismo. Es más: existen pruebas documentales en las que Ludwig Erhard señala que su movimiento comparte mucho con el neoliberalismo.