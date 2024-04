¿Será un ‘best seller’?

Sirvan estas motivadoras palabras de Rubén Darío para unirme a las actividades que se están realizando este mes de abril dedicadas al libro: “El libro es fuerza, es valor, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor”.

Pienso, y ello no lo desmerece en lo más mínimo, que para un escritor el que uno de sus libros sea considerado un best seller sea motivo de gozo y, ¿por qué no?, del cumplimiento de un sueño.

El término best seller llegó para quedarse, a pesar de la habitual confusión que reina sobre la materia. Las variables más reconocidas con las que hay que “jugar” para acercarnos a una posible definición serían, especialmente, las siguientes: a) ser el libro más vendido; b) el que se venda más rápido; c) una predilección por el género novela; d) el argumento va dirigido a un público inmediato y masivo; e) que, en determinado momento, haya gozado de difusión nacional o internacional.

Estas variables coadyuvan a consolidar lo más cercano a una definición dedicada a satisfacer todos los gustos.

Unido a lo anterior está el diseño del libro candidato a best seller y que inciden en el mercado: el título, la portada y contraportada, los epígrafes, las dedicatorias, los agradecimientos, el nombre del autor, la editorial y las actividades alusivas al texto en cuestión.

Ampliando, al respecto, quienes se han referido a tales características (destaca entre ellos César Aira) en la búsqueda de otras para una definición lo más certera posible empiezan a aparecer alrededor de los años veinte, producto de las circunstancias históricas del momento, como la importancia de los canales elegidos para llevar a cabo su distribución.

Hay que apuntar, también, que con el pasar del tiempo y a partir de una cantidad de situaciones las características podrían ir cambiando en tanto aparecen nuevas formas de medición que inciden en el fenómeno editorial. Además, circunstancias diversas y aleatorias, como la moda, la actualidad, la casualidad, entre muchas otras variables, contribuyen a la “construcción” de un best seller.

Ejemplos emblemáticos

No sería adecuado decir que todas las obras que venden millones de ejemplares son meros productos comerciales, creados con el objetivo específico de recaudar dinero, y tampoco que todas ellas son best sellers por el simple hecho de haber tenido tanto éxito en el mercado. Este asunto, en tanto cantidad de variables y nuevos aportes que implican una definición, es tarea difícil.

Existen gran cantidad de variables que, hoy más que nunca, están en el tapete, amparadas al crecimiento de los fenómenos editoriales, a la diversidad y las modalidades de estilos, y, además, por un sustancial aumento de escritores, algunos recreando ya sea estilos tradicionales o novedosos temas, sometiéndose a los gustos (no siempre encomiables) del público y, a menudo, de la aceptación de lo que conocemos como público masivo.

Ello, producto de una mejor distribución e, inevitablemente, de la fuerza que tenga la propaganda correspondiente, de las estrategias del mercado y de los canales de distribución. El número de unidades vendidas constituye el principal respaldo de un best seller.

Veamos, desde el presente y a partir de atrevidas conjeturas, algunos ejemplos del pasado que podrían considerarse best sellers. ¿Sería el caso de la Ilíada y la Odisea de Homero; de los Trabajos y los días de Hesíodo?

Más adelante en el tiempo, La guerra de las Galias de Julio César? ¿Y el Quijote?, uno de los fenómenos editoriales más reconocidos.

Ejemplos como los anteriores, ¿podrían, dada su vigencia como material de estudio en colegios y universidades, ser considerados, en la actualidad, como best sellers? Algunos consideran, por ejemplo, como best seller la primera edición del El manifiesto comunista de Marx y Engels; dice la historia que al momento de su publicación se hicieron, como gran cosa, ¡cien ejemplares!

¿Y Cien años de soledad? Un claro best seller, traducido a una gran cantidad de lenguas y que cumple con dos categorías esenciales: la calidad y la cantidad.

Otro caso interesante es el de la novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que también tiene la variable de pertenecer a esas dos categorías. Ambas novelas, como un best seller por ser un texto de distribución masiva y por otro lado ser “literatura” al ser reconocida por su calidad literaria. Me pregunto: ¿Cuál sería el caso de la Biblia? ¿Se podría considerar un best seller?

Popularidad

Una novela también puede ser un best seller no solo porque vendió millones de ejemplares, o porque su autor es famoso, o por el tema, o por una estrategia promocional acertada, o por algunas de esas variables. Sería el caso de El código Da Vinci, de Dan Brown; Harry Potter y las reliquias de la muerte, de J. K. Rowling; 50 sombras de Grey, de E. I. James.

Esta popularidad no está necesaria ni directamente relacionada con la calidad y con el reconocimiento de la crítica. Y, ¿qué decir de las novelitas de Corín Tellado? Fenómeno claramente “reconocido” como best seller, en su condición de novela rosa, con caudales de frivolidad y fiel representante del kitsch.

Hay que pensar que el fenómeno no está ajeno a razones económicas y culturales, y al alto nivel de alfabetización que pueda tener el público. Es obvio, si no imposible, consolidar la cantidad de opiniones y definiciones que, ahora más que nunca, saltan al tapete, amparadas al crecimiento de los fenómenos editoriales, al aumento de escritores, a la diversidad y modalidades de estilos, a la recreación de estilos tradicionales y novedosas variables.

Otro caso es que una novela pueda ser un best seller porque vendió miles de ejemplares, ya sea porque su autor sea famoso y no necesariamente por la calidad, sino más bien por una estrategia promocional acertada.

Otro equívoco, frecuente e inaceptable, es el de quienes afirman que los best sellers son un atentado contra la cultura. No necesariamente. En los momentos actuales, a partir de una seria escogencia, hay una veta de textos que son best sellers, narrados con estilos cuidados y muchos de ellos sobre historia, geografía, batallas, amores, misterio y demás. Otorgan momentos “placenteros”, y están, con frecuencia, bien narrados.

El fenómeno de los libros, desde donde se mire, es fascinante. Esta es solo una de las muchas variables posibles de ser estudiadas. El que celebremos el mes de abril como el “mes del libro” es un homenaje a una cuestión inacabable y gratificante, así como recordar a uno de los productos culturales más seductores.

amalia.chaverri@gmail.com

La autora es filóloga.