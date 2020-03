En encuestas llevadas a cabo en el 2019, un 19 % de los hombres manifestaron que no contratará una mujer atractiva, un 21 % no contratará mujeres para puestos con alta intensidad de relaciones interpersonales (como viajar) y un 27 % optará por no tener reuniones con una mujer a solas. Sin duda, preocupante por sus implicaciones para el empleo y ascenso de las mujeres, y una regresión para iniciativas como el #HeforShe.