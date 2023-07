Revolución inacabada

La historia, más que caprichosa, es teatral. Su mirada es atraída por la puesta en escena espectacular. Su visión se carga ahí de adrenalina, su memoria graba el instante traumático y actos secundarios se convierten en símbolos, como la toma de la Bastilla, que ya cumple su 234 aniversario. No importa que esa prisión de París estuviera casi vacía y que el asalto no encontrara resistencia. Tampoco, que no tuviera mayor influencia en el remolino de vaivenes de la Revolución francesa.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌