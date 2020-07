Como en todo bailongo, al comienzo pocos se lanzan a pista, pero bastó que unos lo hicieran para que se armara el pachangón. La primera pareja fue insólita: saltando desde polos opuestos del salón, Pedro Muñoz y José María Villalta, como consumados calypsonians, se abrazaron al ritmo de Banana boat en una ocurrente moción: restituir ¢930 millones a municipalidades donde se produce banano. Su argumento: que los impuestos generados por la actividad no se han reducido. Olvidaron que lo importante es la cobija total del presupuesto, no sus retazos, y que tapar huecos con deuda no es lo mejor. Macarena, la siguiente pieza, generó una comparsa mayor: ¢2.800 millones, restituidos a las asociaciones de desarrollo, donde el PLN y el PUSC tienen fuerte influencia. ¿Qué seguirá?