No uso la analogía para dramatizar, sino para ilustrar la nueva coyuntura pandémica en que nos encontramos. Luce paradójico que, precisamente cuando su impacto crece, nuestras autoridades opten por mucha mayor apertura. Otros países, sobre todo europeos, abrieron al bajar los casos, que entonces comenzaron a subir de nuevo. Aquí estamos haciéndolo en el apogeo de los contagios. ¿Irresponsabilidad? No lo creo. Se trata, simple y crudamente, de que se agotan las opciones. Como nuestra capacidad de aguante económico y social parece estar llegando a su fin, al gobierno no le ha quedado otra que asumir un gran riesgo sanitario para evitar un desplome generalizado. Las consecuencias están por verse.