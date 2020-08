“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mateo 6:3). El gobierno toma eso literalmente. Unas decisiones van a contrapelo de otras. Con una mano abre aeropuertos, con la otra obliga a un seguro de salud recaro. Y tenía que ser solo con el INS. Ese absurdo no podía durar. Tuvo que brincarse para que reaccionaran. ¿Se excusaron? ¡Claro que no! Disculparse no está en su agenda.