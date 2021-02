Dependencia. Demasiado se ve la relación integral entre varón y mujer como predominantemente sexual; ¡hermoso componente!, pero que debería multiplicarse en tanto pequeño detalle de mutua asistencia y comprensión. No podremos negar que fuimos colonizados por andaluces, lo cual en el mismo vocablo remite a lo árabe. Además, el culto comercial a la madre y la mamitis que observo en mi entorno no dejan de esconder en muchos de nosotros una falta de real madurez. No quiero generalizar, pero, de veras, gran cantidad de nuestros varones andan varados.