Por supuesto que Espinosa tiene el apoyo de Cuba, pero ese país no es miembro de la OEA. Además, la representación de Venezuela dentro de la organización no la tiene el gobierno de Maduro, sino el internacionalmente reconocido presidente interino, Juan Guaidó, quien no apoya a Espinosa. Incluso, está en duda el voto de Nicaragua, pese a los estrechos lazos de su gobierno con Cuba y Venezuela. Y los otros Estados que eran de izquierda o “bolivarianos” (Bolivia, Uruguay y El Salvador) viraron a la derecha el año pasado.