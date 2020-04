Bunge guarda un respeto absoluto por los hechos, la investigación y la información. Desde ellos nos acercamos a la objetividad del mundo físico, en la que tanto insiste. Pero también recuerda que no basta con conocer datos o relatos; también, es necesario razonar sobre ellos. “La información no basta, sino que es preciso entenderla y evaluarla”, y define el conocimiento como una suma de información, aprendizaje y evaluación. “Si queremos aprender —sentencia con su estilo epigramático— no pretendamos maximizar la información, sino optimizarla".