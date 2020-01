Por su parte, y aprovechando que el alemán era el idioma que sabía, Johann Eckermann llevó un diario en alemán de sus conversaciones con Johann Wolfgang von Goethe, que no le gustaron a Jorge Luis Borges, que fue un personaje de un diario de Adolfo Bioy Casares que no gustó a mucha gente; y es que uno no puede agradar a todos aunque haya ofrecido la cortesía de estar muerto.