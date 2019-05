Raghuram G. Rajan: gobernador del Banco de Reserva de la India entre el 2013 y el 2016, es profesor de Finanzas en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Su libro más reciente se titula “The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind” (El tercer pilar: cómo los mercados y el Estado se olvidan de la comunidad).