La representación de los tres simios que se tapan la boca, los ojos y los oídos nos puede ser útil. Las imágenes simbolizan el esfuerzo por no percibir el “fantasma de la realidad”. Se calla el discurso para que no surjan nuevos, se tapa los oídos para no escuchar otras consideraciones y los ojos para negar lo que tenemos delante. Pero las manos no alcanzan para abstraernos de lo real, que no puede ser evitado. El “fantasma de la realidad” es parte de ella y aparecerá cada vez que intentemos negarlo.