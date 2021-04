Ahorro. ¿Cuánta comida no he comprado en un año, limitada como estoy en horarios y movimientos por la pandemia? Pienso en la ropa que no he repuesto en el armario, en la gasolina que he ahorrado y en lo saludable de la dieta que llevo ahora a base de tomates, lechugas, vainicas, elotes, ayotes, culantro y demás autocultivos que mantienen mis uñas en estado de dudoso acicalamiento.