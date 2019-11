Parece que no tienen nada en común el asesinato de Kennedy y Kristallnacht (La noche de los cristales rotos), después de todo, sobre Lee Harvey Oswald se han escrito más de 10.000 libros; mientras que sobre Herschel Grynszpan, solo tres y dos de ellos hace más de 30 años. La historiografía en el caso de Oswald se ha centrado en cuestionar la versión oficial del gobierno estadounidense en que este actuó solo y no hubo conspiración. En el caso de Grynszpan, el gobierno alemán hizo todo lo posible por probar lo contrario: Herschel no actuó solo y era parte de la conspiración judía para atacar a Alemania.