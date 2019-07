Joseph E. Stiglitz: profesor distinguido de la Universidad de Columbia y ganador del premio Nobel 2001 en ciencias económicas (compartido), fue presidente del consejo de asesores económicos de la presidencia de los Estados Unidos y economista principal del Banco Mundial. Su libro más reciente se titula “People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent” [La gente, el poder y las ganancias: un capitalismo progresista para una era de descontento].