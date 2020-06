¿Una traición a sus valores y principios? En modo alguno. En “Farewell” lo dice claramente: “Desde el fondo de ti, y arrodillado / un niño triste, como yo, nos mira. / Por esa vida que arderá en sus venas / tendrían que amarrarse nuestras vidas. / Por esas manos, hijas de tus manos, / tendrían que matar las manos mías. / Por sus ojos abiertos en la tierra / veré en los tuyos lágrimas un día. / Yo no lo quiero, Amada. / Para que nada nos amarre / que no nos una nada. / (…) / Amo el amor de los marineros / que besan y se van. / Dejan una promesa. / No vuelven nunca más. / En cada puerto una mujer espera: / los marineros besan y se van. / (…) / AMO el amor que se reparte / en besos, lecho y pan. / Amor que puede ser eterno / y puede ser fugaz. / Amor que quiere libertarse / para volver a amar. / (…) Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada / y hacia donde camines llevarás mi dolor. / (…) / Desde tu corazón me dice adiós un niño. / Y yo le digo adiós”.