En relación con esto, no me cansaré de recomendar el reciente libro de Anne Applebaum Twilight of Democracy: The Failure of Politics and the Parting of Friends (El ocaso de la democracia: el fracaso de la política y el alejamiento de los amigos). Con una argumentación elocuente y acompañada de testimonios personales, Applebaum hace una encendida denuncia de la corrosión sufrida en las últimas tres décadas por los valores liberales y de la sociedad abierta.