Sea literatura, pintura, música, danza o cine, a veces no vamos a decir que no, aparece un genio envuelto en humo que nos maravilla con sus proezas momentáneas. Maravillados, lo comentamos entre el grupo mientras pasa la imagen y se guarda en la mente. Luego, sigue la vida y el genio se olvida. No se olvida la armonía, la maestría, la artesanidad, el diseño, la unidad, en fin, la cartografía que la belleza despliega ante la vida misma y su biología. Un apasionante mapa que deberíamos compartir antes de seguir comiendo de la fama al dente tan seguido.