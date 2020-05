Con esa frase, reconoció que Nicaragua carece de las instituciones, los recursos, los procedimientos y las estrategias básicos para enfrentar las dimensiones sanitarias, sociales y económicas del virus. Y que esa debilidad del andamiaje y la voluntad estatales no puede compensarse con el pensamiento mágico-voluntarista de la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo. Por ello, no queda más que no hacer nada.