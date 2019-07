Las fuerzas de seguridad mexicanas no están preparadas para interrogar a migrantes o determinar su situación ante la ley respetando sus derechos básicos. Al fin y al cabo, distinguir entre migrantes locales y centroamericanos puede ser muy difícil. Y aunque las principales empresas de autobuses aceptaron (también a instancias de la administración Trump) pedir identificación a sus pasajeros, en México no hay documento nacional de identidad, y los mexicanos no están legalmente obligados a llevar documentación consigo. Esto pone al gobierno en territorio jurídico inexplorado.