Con referencia a Laica, ese extraño ornitorrinco administrativo ideado por los proteccionistas (que se repite en Conarroz), los autores dicen: “Laica opera, en la práctica, como un monopolio, no solo de facto, sino también de iure, porque la ley creó un mandato sin decirlo, pero lo protege con la creación de un régimen mixto, a través de la alegación de interés público (que no existe), que constituye una violación de mandatos constitucionales (Calatayud, 2016). Es decir, Laica debería estar sujeta a las disposiciones de los mandatos antimonopolio de la Constitución (artículo 46) y la legislación para la competencia y defensa de los consumidores. No obstante, en la actualidad, controla totalmente la industria del azúcar”.