Mensajes de las elecciones municipales

Tiene poco sentido sacar conclusiones sobre política nacional a partir de las elecciones municipales. Lo digo por tres razones: 1) Por el gran abstencionismo, solo se reflejaron las preferencias de un sector limitado de ciudadanos. 2) Los temas centrales, como debe ser, fueron locales. 3) Al menos para las alcaldías, son más importantes las personas que los partidos; si no, que lo digan los que, como Nueva Generación y Unidos Podemos (UP), se nutren en gran medida de quienes antes se habían candidateado con otros.

Sin embargo, siempre hay pistas que vale la pena apuntar. He aquí algunas:

UP tuvo el mayor avance: 9 alcaldías contra 1 en el 2020 y 38 regidurías frente a 10 entonces. Sin embargo, al ser más una suma de candidaturas que un partido decantado, su gran desafío es cómo convertir el avance en consolidación estructural. Para el PUSC, en cambio, que sí tiene identidad, procesos y liderazgos decantados, sus 5 alcaldías y 19 regidurías adicionales lo fortalecen como organización. Liberación tuvo un fuerte retroceso neto, pero no sorprendente si, además de sus problemas internos, tomamos en cuenta que 25 de sus alcaldes no pudieron presentarse a reelección. Las tres alcaldías del PLP parecen un buen comienzo; la única del Frente Amplio, algo que debería inquietarles.

Para los partidos afines al impreciso “chavismo”, el desenlace fue catastrófico. Aparte de que, por irrespetar la paridad horizontal, se autoexcluyeron de la competencia por alcaldías, Pueblo Soberano apenas tuvo ocho regidores y Aquí Costa Rica Manda, siete. Y si alguna gente pudo creer que Progreso Social Democrático aún era afín al presidente, su alcaldía única y 20 regidurías constituirían otro golpe.

Los aspectos más esperanzadores, además del razonable desempeño de los partidos locales, fueron la mayor participación fuera que dentro de la GAM (a la inversa de las elecciones nacionales), la renovación de cuadros, el rejuvenecimiento de candidaturas, el impecable desempeño del TSE y aportes como los de la incubadora de liderazgos Más Costa Rica (+CR) y el Pacto Ético Interpartidario, gestado por jóvenes y firmado por más de 40 partidos.

¿Éxito democrático? Si el abstencionismo hubiera bajado, respondería con un sí contundente, pero su aumento modera el entusiasmo. Queda mucho por hacer.

Correo: radarcostarica@gmail.com

X (anteriormente, Twitter): @eduardoulibarr1

El autor es periodista y analista.