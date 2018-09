No pretendo profundizar en los síntomas emocionales o cognitivos de esta distorsión, sino en algunas características que son prudentes detectar como banderas rojas que advierten la inconveniencia de aptitud o actitud para no designar a esas personas en un puesto específico. La más alarmante es la prepotencia, el enojo, la todología (la creencia de saber de todo), la ausencia de buenas maneras, el utilitarismo, el no aceptar un error o una disculpa, o el aferrarse sin descanso a la propia autopercepción de las cosas, en lo personal me asusta la gente sin sentido del humor y que cree que la seriedad y la formalidad extrema se puede interpretar como inteligencia, lo que no es exacto. En realidad, la lista aquí enunciada está incompleta y cada quién puede añadir o quitar ítems.