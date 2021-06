Habiendo crecido con Los expedientes X, no me avergüenza confesar que yo también prefiero creer. Mi madre, doctora en Física por la Universidad de Pisa, la misma de Fermi, era del criterio de que lo que es física y matemáticamente posible también es real. Ese punto de esperanza en la sensatez extraterrestre comienza a tener asidero. Ya es imposible negar tantos encuentros furtivos del tercer tipo. El Pentágono siempre los ha negado. Ya no.