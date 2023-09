La ventana abierta

De seguro el cuento no es como lo repito. Lo atribuyo a la pluma de Mario Benedetti, si cabe decirlo así, porque últimamente él escribía en la computadora. Tal vez la autoría no es suya y estoy suplantando la identidad de otro autor que en realidad no escribió exactamente este cuento, sino uno parecido.

