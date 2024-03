Fuga de especialistas

Preocupa la agenda del gobierno para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enumero algunos puntos: declararla quebrada; poner en duda públicamente la solvencia de este medio como emisor, en perjuicio de la entidad; su negativa a que Hacienda pague sus obligaciones; y, para rematar, oponerse a que se destine un monto considerable de los nuevos créditos para abonar a su deuda.

En noviembre del 2023, la jerarca, usando el nombre Ruta de la Salud, prometió que en noviembre del 2025 ningún costarricense tendría que esperar más de un año para una operación y anunció, además, que destinaría la suma de ¢200.000 millones al programa, cifra que fue cuestionada por la Auditoría Interna de la institución.

Los especialistas médicos advirtieron de que no van a trabajar horas extras, con lo cual el problema de las listas de espera se agravará. Estos profesionales, que requieren entre 8 y 12 años para obtener su especialidad, ya perdieron la paciencia esperando respuesta a un reclamo, no resuelto en 8 meses, a una más justa remuneración y mejores condiciones laborales. Pese a la seriedad del problema, la Junta Directiva no los recibe.

Por mi suegro, cirujano ya fallecido, conocí del amor de los médicos hacia la CCSS y la gran vocación de servicio de la mayoría de los profesionales. Por eso, me cuesta entender la incompetencia de las autoridades a una negociación justa en momentos en que el Hospital del Trauma y el ámbito privado se convierten en empleadores más atractivos.

Hay un semáforo en rojo en manos de las autoridades: un sondeo al personal médico de especialidades, realizado por el Siname y la Gerencia Médica, reveló que un 92 % está insatisfecho con la remuneración, 473 aseguraron que se ven fuera de la CCSS en 5 años, 349 que quizás lo harían y ya 242 salieron definitivamente. Datos preocupantes.

Se trata de una alerta de tsunami que, de no ser abortado, significará un cúmulo de consecuencias y opciones negativas, que implican un incremento aún mayor en las listas de espera, costos más abultados por los servicios —si se pueden obtener— y demanda de más recursos económicos a la institución.

Mi recomendación es que dialoguen y negocien. No podemos perder el valioso talento que, además, en su mayoría, se formó en la CCSS.

La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.