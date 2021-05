No creo que haya mejor definición de la experiencia religiosa profunda que «el desafío de la utopía». Sí, ella es llamado, no una doctrina, un eco de orígenes remotos y de experiencias cercanas (aunque tantas veces contradictorias); es un reto para ser asumido, no una construcción anquilosada por el paso de los años; es la consciencia de la revelación misteriosa de una realidad más grande que la nuestra, no una invención que busca el adoctrinamiento subyugante nacido de la injusticia.