Poco a poco. Una característica de las funciones exponenciales es que al principio la velocidad de desarrollo no es obvia, incluso puede ser decepcionante, hasta que llega el momento de inflexión. Por ejemplo, la ley de Moore dice que cada dos años se duplica la capacidad de cómputo por dólar. Si en el primer año la capacidad es, digamos 0,001, luego sería 0,002, 0,004, 0,008, 0,016, 0,032, etc. Sigue siendo básicamente cero y no nos damos cuenta de lo rápido que está creciendo hasta después de la vigésima duplicación, cuando el valor sobrepasa 1.000, y después de 30 duplicaciones sobrepasa el millón.