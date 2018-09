Éramos conscientes de que nuestra propuesta tenía un problema: aliviar la situación de los deudores hipotecarios hubiera generado rechazo en los muchos propietarios que no se habían endeudado para financiar la compra de sus casas. Estábamos explorando modos de superar este problema, cuando ya no tuvo sentido seguir haciéndolo, porque el gobierno de Obama no aceptó nuestra recomendación.