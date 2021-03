No sabemos si finalmente habrá acuerdo con el FMI, no sabemos cómo resolver la crisis actuarial de los sistemas de pensión, tampoco cómo enfrentar las crecientes dificultades del seguro de salud. No sabemos si resolveremos la brecha que escinde nuestro aparato productivo, entre un sector «moderno» dinámico y un sector «tradicional» estancado; no sabemos si, y cómo, universalizaremos la red de Internet de banda ancha; no están diseñadas las reformas educativas que requerimos con urgencia. Y, encima, los partidos políticos están aún más desgastados que tiempo atrás, lo que torna más incierta la política.