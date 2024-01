Elijamos gente noble

He visto publicidad en las redes de candidatos municipales bailando, cantando, gritando y amenazando. Nos miran, sonríen, se mueven y hablan. Sin embargo, no veo qué hay ahí. Es que la propaganda política parece tener como objetivo engañar y, sobre todo, quienes presumen de ser honestos no parecen muy confiables.

