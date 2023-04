El pecado mortal

Al término de la Semana Santa, me dice una amiga, el ritual no ha mejorado mis percepciones religiosas: en este orden de cosas, el episodio que marcó para mí un antes y un después sucedió cuando yo tenía siete años, había acudido a contar mis pecados y el sacerdote que oficiaba, oyéndome balbucearlos, me dijo con justa razón que no le hiciera perder el tiempo, me dejara de pecaditos veniales y le confiara un verdadero pecado mortal.

