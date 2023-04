El marxismo es el culpable

FIRMAS PRESS.- Las últimas elecciones han sido una estafa. Uno de cada cuatro cubanos no votó. Esta es la cifra oficial que se calcula. A modo de protesta, muchos votaron por Superman o por Tarzán. (Especialmente en la provincia de Holguín, de acuerdo con los interrogatorios). Si se suman los que no votaron, a las boletas arruinadas ex profeso, sale más del 50 % del padrón electoral. Todo un récord dentro de la breve historia del totalitarismo.

