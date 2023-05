Por el país, espero que las mesas de trabajo anunciadas por el Ejecutivo para atender el convenio con Cinde y el problema del crimen organizado se constituyan en el comienzo de la reversión de la política de dinamitar puentes y que sea el paso a un segundo año cuyo norte sean las negociaciones con los actores políticos y sociales.

El diálogo y la buena fe son elementos esenciales para llegar a acuerdos; son el corazón por excelencia del ejercicio político en un país democrático de frenos y contrapesos.

Reitero, espero con optimismo que esto marque un cambio no solo en la nueva disposición a trabajar juntos, sino también a que el gobierno entienda que el sector público debe ser el gran aliado del privado, ya que es el generador de riqueza, empleos y recursos para la inversión social, y que las alianzas público-privadas pueden convertirse en un motor del desarrollo.

Como bien señaló Roberto Artavia en su artículo “Lo de Cinde no tiene sentido ni razón de ser”, 40 años de know how la llevaron a ser galardonada en los últimos cinco años como la mejor agencia de atracción de inversiones del mundo y a crear cientos de miles de empleos de calidad.

Cinde llevó a cabo una labor que por su esencia requiere flexibilidad para contratar, sobre todo, servicios de apoyo que usualmente les es complicado a las instituciones del Estado.

Mi optimismo no nubla mi preocupación en que las mesas de trabajo sean utilizadas como un mecanismo para buscar aliados con miras a la aprobación del proyecto de jornadas 4-3. Nótese la dinámica de la conferencia de prensa o, peor aún, usar la desconvocatoria del proyecto sobre crimen organizado en momentos en los cuales vivimos una de las peores páginas de la inseguridad ciudadana o como medio de coerción para la aprobación del primero.

El gobierno está a tiempo de recapacitar y gracias a estas mesas de trabajo retomar el trabajo con el trío exitoso Cinde, Procomer y Comex para regresar a la normalidad, además de aprender la lección de que no se pueden tener reacciones temperamentales o actuar motivados por el enojo por un nombramiento.

El país está para más, para ejercer el poder requiere un adecuado equilibrio de conocimiento, sensatez y humildad, y ese es el liderazgo que espero a partir de este segundo año de gobierno.

La autora es politóloga.