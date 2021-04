No eran 500. «541 indicaron que no están interesados en la vacunación y 108 pidieron que los llamaran luego de Semana Santa», confirmó la CCSS. Por eso, quedaron tantas dosis en Curridabat. Llamé al número. Escuché un tono durante 10 minutos y, de pronto, una voz joven pidió mis datos y me dio la cita. Requisito: vivir en Curridabat.