No. Así no se puede. Hablamos de vidas. De seres humanos. Si un profesional acepta trabajar en un área tan sensible como la violencia infantil, tiene derechos y también deberes. En el PANI, está clarísimo que los derechos se anteponen a los deberes y, por estar hablando de vidas, quien no sirve, debe estar fuera de la entidad. Lamentablemente, han muerto varios chiquitos porque en el PANI se cruzaron de brazos y, en ello, gobierno y diputados no pueden ser cómplices por más tiempo porque las cifras lo dicen: a diario, el Patronato recibe 47 denuncias, en promedio, de niños que necesitan atención urgente (máximo en las próximas 48 horas). Lo publicamos en La Nación: de 17.000 denuncias el año pasado de carácter urgente, 2.000 quedaron sin atender.