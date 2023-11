ULatina retrasa entrega de certificado de trabajo comunal

El 17 de octubre, realicé un pago de ¢24.761 a la Universidad Latina de Costa Rica (ULatina) por mi certificado de trabajo comunal universitario, el cual realicé hace algunos años.

Debería haber sido entregado en un plazo máximo de 15 días. A pesar de realizar múltiples llamadas, enviar mensajes a través de las redes sociales y correo electrónico, no he logrado obtener el documento. No sé qué más hacer para que la Universidad cumpla con su compromiso. Pagué por el certificado, pero aún no lo tengo y he invertido mi tiempo rogándoles que me lo envíen.

Daniela Cerdas Espinoza, San José

Declive parlamentario

Soy adulta mayor y recuerdo cuando era un gusto escuchar a los diputados de aquel entonces, como Mario Echandi, Marcel Taylor, Niní Chinchilla, Chalo Facio, Rosemary Karpinsky y muchos otros, disertar con altura sobre diversos temas.

Hoy en día, muchos de los diputados no saben ni cómo vestirse en el plenario, usan ropa como si fueran al mercado, no se peinan y ni siquiera vale la pena escucharlos hablar, ya que no saben más que gritar e insultar, especialmente cuando se trata del presidente de la República. ¿De dónde han salido, si solo unos pocos saben comportarse? Qué lástima que la gradería de sol haya invadido la Asamblea.

Yamilette Gutiérrez Cordero, Pavas

El portal

La Navidad es una celebración religiosa. Por eso, es importante recordar que conmemoramos el nacimiento de Jesús y es especial elaborar el pesebre con la familia, especialmente con los niños, a quienes les encanta colocar ovejas, corderos, pastores y las numerosas figuras bíblicas que forman parte de esta hermosa tradición.

El aroma del musgo, el aserrín de colores, los caminos de piedras y arena, e incluso la representación del anciano barbudo; y para coronar la escena, las imágenes de la sagrada familia junto al ángel de la gloria. Como una fiesta religiosa y eminentemente familiar, construyamos juntos el bello pesebre tal como fue inspirado.

María Luisa Arrieta Carvajal, Cartago

Problemas con equipaje

En el aeropuerto Juan Santamaría parece que están ocurriendo problemas con el equipaje. Varios pasajeros afirman haber perdido artículos de sus maletas. Este no es un problema reciente, sino que ha persistido durante años.

Al intentar comunicarse con la oficina de Recursos Humanos del aeropuerto, nadie responde; tampoco es posible contactar a los responsables en el ICT. El gobierno debería mostrar más preocupación por el turismo y sus ciudadanos, ofreciendo canales de comunicación accesibles y proporcionando mayor protección y seguridad para sus pertenencias.

Chester Skotak, Alajuela

¡Apoyémoslos!

Una de las muchas ideas ingenuas que suelen tener los adolescentes (¡todos fuimos adolescentes!) es creer que antes de su llegada a este mundo “todo estaba en tinieblas”. Sin embargo, un joven estudiante con inclinaciones hacia las matemáticas o las ciencias se enfrenta, más temprano que tarde, a otra realidad.

Al adentrarse en el mundo de la ciencia, se da cuenta de que ha sido construido y desarrollado por grandes hombres y mujeres desde tiempos antiguos. Por ejemplo, los jóvenes que participan esta semana en la final de la Olimpíada Costarricense de Matemáticas (Olcoma) validan a diario las sinceras palabras del genio inglés Isaac Newton: “Puedo ver lejos porque estoy sobre hombros de gigantes”. Por tanto, ¡apoyemos a los estudiantes para que desarrollen aún más su talento! Quizás sería bueno empezar por no entorpecerlos.

Francisco Barrientos Barrientos

Coronado

Desafío especulativo

Las omisiones de la Junta de Protección Social (JPS) están causando problemas de diversas índoles al comprar en línea o debido a los desmedidos sobreprecios que cobran los vendedores.

A esto se suma que algunos distribuidores de los chances y la lotería, quienes dicen ser representantes de la JPS y que siempre venden a precios oficiales, ponen a la venta solo unos pocos billetes para aparentar su compromiso con la institución. Luego cierran sus establecimientos argumentando haber vendido todo, para posteriormente comercializarlos en la acera a un costo mucho mayor.

Dadas estas circunstancias, apoyo la sugerencia hecha por una persona días atrás, la cual propone que la Junta envíe inspectores vestidos de civiles, pero con la autoridad suficiente para evidenciar y poner fin a la descomunal especulación a la que están siendo sometidos los compradores, especialmente los pequeños consumidores.

Ezequías Cambronero Morera, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.