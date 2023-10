Tiene cataratas y en la clínica no lo atienden

Tengo cataratas muy avanzadas. Fui a la clínica de Coronado y después de un fondo de ojo me enviaron de urgencia al hospital Calderón Guardia. El médico nunca llegó y en la ventanilla ni leyeron el diagnóstico, solo me dieron un número de teléfono para que llamara hasta encontrar espacio para atenderme, es decir, cuando esté ciego o haya pagado a una clínica privada.

Fabián Méndez Rodríguez, Coronado

Permiso de trabajo

El 15 de febrero, presentamos una solicitud migratoria para una empleada doméstica de Honduras, expediente 135-829701. Las leyes de migración y de reducción de trámites otorgan 90 días para la resolución.

Después de 240 días, el expediente no se ha movido. Recurrimos a la Contraloría de Servicios, al portal de seguimiento de expedientes en línea y a la plataforma de servicios. La Sala Constitucional nos remitió a la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, un trámite eterno, complejo y costoso en honorarios de abogados, además de visitas a las oficinas.

El teléfono de la oficina de la directora está desactivado, la Unidad de Documentación no responde, los correos electrónicos se devuelven. Un monumento a la ineficiencia.

Cecilia Cortés Quirós, Escazú

Respuesta de Telecable

En atención a la carta enviada por Pablo A. Hernández Páez el 6 de octubre, Telecable informa de que el sábado 7 se realizó el cambio y nuestro cliente ya cuenta con su nuevo número telefónico.

Rodolfo Apéstegui Hoffmaister, director general de Telecable

Buenas noticias

Con gran alegría, leí el resultado de la oportuna acción de 38 diputados, incluida Luis Mary Alpízar, quien con gran coraje votó a favor de Costa Rica, pese a los insultos de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros.

Otra gran alegría es saber que el tribunal de lo contencioso-administrativo resolvió en beneficio de Costa Rica y la fauna de Ostional. Costa Rica está de fiesta por contar con ciudadanos amantes y respetuosos del paraíso en el que tuvimos el privilegio de nacer.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Lentes inservibles

Pagué a Ópticas Münkel ¢200.000 por un par de anteojos que en menos de seis meses ya no me sirven. Hice el reclamo hace varias semanas. No recibí la asesoría adecuada durante la compra y tampoco después. Espero que ejecuten la garantía que corresponde por ley.

Lidia María Castro Angulo, San José

Poca agua en San Juan de Tibás

Qué mal servicio recibimos de Acueductos y Alcantarillados en San Juan de Tibás. Poca cantidad, cortes frecuentes y sin avisar, y con respecto a la calidad no se sabe. Ya es hora de que construyan un tanque para la recolección de agua llovida. Así se solucionaría el problema. Piensen en mí y en mi hermano, tibaseños y adultos mayores que deseamos bañarnos con agua caliente todos los días, ya que por la cantidad que llega a nuestra casa se nos han quemado varias duchas.

Carlos G. Soto Rodríguez, Tibás

Dinero para seguridad ciudadana

Era de esperar que la diputada Pilar Cisneros no estuviera de acuerdo con destinar dinero de los intereses de la deuda para seguridad. Debe recordar que en pocos meses pasará a ser una ciudadana común y corriente, con el mismo temor que vivimos los ciudadanos de a pie.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

