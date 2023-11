Solicitud sin respuesta de la Municipalidad de Curridabat

En la plataforma de servicios de la Municipalidad de Curridabat, amablemente me proporcionaron las direcciones electrónicas de varios funcionarios para solicitarles que supervisen el trabajo que estoy realizando en la zona verde ubicada a un lado de la carretera Florencio del Castillo. Sin su ayuda, pude limpiar esta área que antes se encontraba llena de escombros, muebles, computadoras y animales muertos.

Actualmente, la zona cuenta con árboles, rosas y bolsas de basura para que la gente deposite los excrementos de sus perros cuando los saquen a pasear. Solicité asistencia para sembrar árboles apropiados en la zona afectada por la contaminación sonora y ambiental, así como para iluminarla adecuadamente, con el objetivo de prevenir que más autos terminen en el caño o choquen contra postes debido a la falta de luz. Lamentablemente, mis solicitudes no han sido atendidas.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Cortesía vial

Hay pocos semáforos y muchos de ellos regulan el tránsito entre puntos distantes. Como conductores, debemos demostrar desinteresadamente consideración, amabilidad y buena educación hacia nuestros semejantes. Se experimenta una gran satisfacción cuando se brinda cortesía al ceder el paso. Además de ayudarnos a conducir adecuadamente, esto nos proporciona sentimientos de gratitud.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Hospital de Cartago

La construcción del nuevo hospital Max Peralta es parte de la Caja Costarricense de Seguro Social y tiene como objetivo descongestionar el Hospital San Juan de Dios. Se han realizado estudios técnicos que incluyen análisis geológicos, tectónicos, geofísicos y de amenaza sísmica. Además, se han llevado a cabo estudios de impacto ambiental, evaluación del estado de los suelos, factibilidad vehicular e hidrológicos del terreno, considerados apropiados para el proyecto.

Resulta sorprendente la oposición de la presidencia ejecutiva y el presidente, ya que esto va en contra de nuestro ordenamiento jurídico (específicamente los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública). Están tomando decisiones contrarias a las reglas claras de la ciencia y la técnica, así como a los principios fundamentales de justicia, lógica y conveniencia que se deben respetar.

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Sin venganzas

Ojalá le vaya bien a Milei. Ojalá el rencor no gobierne las mentes y el corazón de los argentinos. Que se levante la bandera de la unidad nacional sobre todas las cosas. Ojalá lo nuevo sea nuevo y con las mejores intenciones. Que no se repita la corrupción solapada y que esta generación se motive por el bien para todos. Consciente o no el pueblo eligió y ahora espera lo prometido, pero sin venganzas.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez