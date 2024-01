SKY no para de llamar

El 4 de octubre, procedí a cancelar el servicio de SKY Televisión; sin embargo, continúan enviándome estados de cuenta y realizando llamadas insistentes indicando que tengo un saldo pendiente y debo regularizar mi situación.

El mismo 4 de octubre me comuniqué con ellos para solicitar la cancelación del servicio y pagué la factura que vencía el 31 de octubre, por un total de ¢32.587,94, a través del Banco de Costa Rica (BCR), con el número de recibo 22811899.

A pesar de que en esa ocasión me informaron de que no era necesario devolver la caja, el control remoto ni la antena parabólica, argumentan ahora que no tienen registrado el número de cancelación y persisten en acosarme telefónicamente, llamando tanto a mi hogar como a mi oficina y celular.

Rafael A. Bonilla Ajoy, Heredia

Tragedia nacional

Ante la preocupante incidencia de muertes en accidentes de tránsito, es menester que las comunidades tomen parte en la solución del problema. Mi denuncia como aporte es lo que ocurre en Tres Ríos de La Unión.

En la calle principal y algunas secundarias se transita a altas velocidades, no importa la hora. Tenemos un cuerpo de oficiales de tránsito municipal que brillan por su ausencia. Por tener el cantón un elevado porcentaje de rutas nacionales, merece atención.

Otro problema es que los comercios permiten a los camiones estacionar en las aceras.

Milton González Castro, Cartago

Agradecimiento

Agradezco a la Cruz Roja de San Pedro de Poás la ayuda a nuestra mamá y abuelita el domingo 14 de enero en la mañana, en calle San José. Muchas gracias hoy y siempre, que Dios los bendiga.

Rolando Bastos Segura, Alajuela

Sin aumento salarial

Soy un empleado público con uno de los salarios más bajos. Espero un aumento por costo de vida desde el 2020, y acabo de recibir un comunicado donde se indica que no me lo darán debido a que no han concluido la fase 3 de la ley de empleo público para verificar si el salario compuesto sobrepasa el global. La situación es desesperante.

Luis Álvaro Rojas Solís, Tibás

Cursos en la UCR

Llamo la atención al Colegio de Ciencias Económicas debido a que la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica (UCR) anuncia algunos cursos, entre ellos, auditoría y aseguramiento, auditoría financiera, administración financiera, y el requisito es “contar con bachillerato de secundaria como mínimo”. ¿Cómo un bachiller de secundaria va a recibir cursos de auditoría sin contar con conocimientos básicos de contabilidad?

German Mora Ramírez, Heredia

Mala imagen

El sábado, durante la llegada de un vuelo de Air France con casi 400 pasajeros, mayoritariamente turistas alemanes y franceses pensionados, nos encontramos con una situación preocupante. La escalera eléctrica que conduce a Migración estaba fuera de servicio, al igual que el sistema de aire acondicionado en la zona de retiro de equipajes.

Es imperativo exigir a Aeris que evite la repetición de situaciones similares en el futuro. La importancia de los turistas, tanto para nuestra economía como para el crecimiento del país, demanda que los cuidemos adecuadamente. La concesión y el mantenimiento de las carreteras son esenciales para atraer a más visitantes extranjeros. Es lamentable observar el estado actual de nuestra infraestructura vial.

Max Sittenfeld Appel, Escazú

Participación política

Juan Luis Rivera Sánchez, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), explicó que el Código Electoral solo prohíbe la postulación simultánea a diputados por diferentes provincias.

Aunque el TSE ha realizado esfuerzos para preparar a los aspirantes a cargos municipales, opino que algunos de ellos creen ser todoterreno y consideran tener la capacidad suficiente para decidir desde obras públicas e infraestructura en las comunidades hasta la eficiencia en la prestación de servicios públicos. De no conseguir los mejores lugares, algunos aceptarían algún otro cargo.

Es vital que nos convirtamos en votantes informados y mostremos interés en conocer la preparación y actuaciones anteriores de los candidatos, además de valorar su participación en entrevistas y debates.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

